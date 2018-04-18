Бывший министр обороны Турции убит - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны Турции Мехмет Эрджан Вуралхан скончался в больнице.
Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, инцидент произошел в кафе на почве спора.
***17:41
Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны Турции Эрджан Вуралхан получил ножевое ранение.
Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, инцидент произошел 18 апреля в районе Сиркеджи Стамбула.
Состояние получившего ножевое ранение в горло Э.Вуралхана тяжелое.
Полиция задержала Юкселя Карабабу, напавшего на бывшего министра.
Отметим, что Э.Вуралхан с 21 декабря 1987 года по 30 марта 1989 года занимал пост министра обороны в правительстве Тургута Озала.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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