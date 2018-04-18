Бывший министр обороны Турции убит - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны Турции Мехмет Эрджан Вуралхан скончался в больнице.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, инцидент произошел в кафе на почве спора.

***17:41

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны Турции Эрджан Вуралхан получил ножевое ранение.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, инцидент произошел 18 апреля в районе Сиркеджи Стамбула.

Состояние получившего ножевое ранение в горло Э.Вуралхана тяжелое.

Полиция задержала Юкселя Карабабу, напавшего на бывшего министра.

Отметим, что Э.Вуралхан с 21 декабря 1987 года по 30 марта 1989 года занимал пост министра обороны в правительстве Тургута Озала.