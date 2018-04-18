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    Бывший министр обороны Турции убит - ОБНОВЛЕНО

    Мехмет Эрджан Вуралхан получил ножевое ранение в горло

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны Турции Мехмет Эрджан Вуралхан скончался в больнице.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, инцидент произошел в кафе на почве спора.

    ***17:41

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны Турции Эрджан Вуралхан получил ножевое ранение.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, инцидент произошел 18 апреля в районе Сиркеджи Стамбула.

    Состояние получившего ножевое ранение в горло Э.Вуралхана тяжелое.

    Полиция задержала Юкселя Карабабу, напавшего на бывшего министра.

    Отметим, что Э.Вуралхан с 21 декабря 1987 года по 30 марта 1989 года занимал пост министра обороны в правительстве Тургута Озала.

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