Бывший министр финансов России: Я против экономических санкций в отношении Турции

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ "Я в принципе против экономических санкций – как против России, так и против Турции. Считаю, после атаки на Су-24 нужно было ограничиться политическими демаршами в отношении Анкары". Как сообщает Report, об этом заявил бывший министр финансов России Алексей Кудрин в интервью "Интерфакс".

"Экономические отношения ограничивать не стоит, так как от этого страдает и российский бизнес: не поступают комплектующие для российской промышленности, уезжают строительные рабочие", - заявил А. Кудрин.

Комментируя вопрос о действия России в Сирии, Кудрин заявил: "Экономические издержки, безусловно, есть. А принесет ли участие в сирийском конфликте политические дивиденды России, несмотря на экономическую цену, которую мы за это заплатим, я комментировать не стану. Это требует глубокого анализа стратегических выигрышей РФ".