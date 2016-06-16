Экс-министр финансов призвал российскую власть проводить реформы

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ "Назрела необходимость перемен, соответствующих вызовам времени, соответствующих меняющемуся миру".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил бывший министр финансов, ныне глава совета фонда Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

А.Кудрин призвал российскую власть и общество проводить реформы: "Назрела необходимость перемен, соответствующих вызовам времени, соответствующих меняющемуся миру. Нельзя что-то сделать и успокоиться. Мы всегда должны меняться и обновляться. У нас сейчас, в нашем обществе есть определенный страх перед переменами. Так как сегодня можно некоторое время существовать, избегать очень больших неприятностей".

Кудрин отметил, что не стоит бояться потерять политический рейтинг ради развития и реформ.