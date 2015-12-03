Бывший канцлер Германии будет посредником между президентами Турции и России

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Бывший канцлер Германии Герхард Шредер будет посредником между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил известный турецкий бизнесмен Гусейн Баранер.

"Герхард Шредер на протяжении долгих лет дружит с Путиным и Эрдоганом. Он самый сильный человек, который может укрепить турецко-российскую дружбу", - отметил он.

Известный бизнесмен прокомментировал также вопрос относительно запрета на приезд российских туристов в Турцию: "Можно обойтись и без русских".