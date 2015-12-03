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    Бывший канцлер Германии будет посредником между президентами Турции и России

    Гусейн Баранер: Он самый сильный человек, который может укрепить турецко-российскую дружбу

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Бывший канцлер Германии Герхард Шредер будет посредником между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил известный турецкий бизнесмен Гусейн Баранер. 

    "Герхард Шредер на протяжении долгих лет дружит с Путиным и Эрдоганом. Он самый сильный человек, который может укрепить турецко-российскую дружбу", - отметил он.

    Известный бизнесмен прокомментировал также вопрос относительно запрета на приезд российских туристов в Турцию: "Можно обойтись и без русских".

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