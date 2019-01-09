Бывший министр Израиля проведет 11 лет в тюрьме за шпионаж в пользу Ирана

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Бывший министр энергетики и инфраструктуры Израиля Гонен Сегев по условиям сделки со следствием должен будет провести 11 лет в тюремном заключении за шпионаж в пользу Ирана.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс" об этом сообщает Jerusalem Post.

Г. Сегева арестовали в мае 2018 года. Его обвинили в передаче конфиденциальных данных Ирану. Информация, которую передавал экс-министр иранцам, касалась энергетической отрасли и объектов, имеющих отношение к национальной безопасности.

По сведениям разведслужб Израиля, Сегев впервые встретился с представителями иранских спецслужб в Нигерии в 2012 году. Он также дважды тайно посещал Иран и встречался с иранцами в разных странах.