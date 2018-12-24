Бывший глава охраны президента Узбекистана арестован по обвинению в коррупции

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Задержан бывший глава охраны Ислама Каримова Муиджон Тохирий.

Как сообщает Report cо ссылкой на СA-News, об этом заявили в генпрокуратуре Узбекистана.

По словам источника в правоохранительных органах Узбекистана, Муиджон Тохирий был арестован по обвинению в совершении коррупционных преступлений.

"Эти преступления связаны с его деятельностью в Государственном таможенном комитете", - cообщил источник.

Напомним, что 55-летний генерал-майор Муиджон Тохирий был снят с должности председателя Государственного таможенного комитета 13 февраля нынешнего года.

В начале этого года появились сообщения о том, что следователи Генпрокуратуры по поручению президента проводят масштабные проверки в Государственном налоговом и таможенном комитетах.

Тогда источники сообщали, что снятие с должности Муиджона Тохирий может быть связано с этими проверками.

В должности председателя ГТК Муиджон Тохирий проработал 13 месяцев – с 20 декабря 2016 года по 13 февраля 2018 года.

В годы правления Ислама Каримова Муиджон Тохирий занимал должность начальника Службы безопасности президента Узбекистана. Также с 2013 года возглавлял службу безопасности первого президента Узбекистана Ислама Каримова.