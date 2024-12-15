Бывший генсек ОДКБ: Приостановка Арменией членства в организации является колоссальной ошибкой

Приостановка Арменией членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - огромная ошибка, Ереван всегда получал очень большую помощь от Москвы и членов организации.

Приостановка Арменией членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - огромная ошибка, Ереван всегда получал очень большую помощь от Москвы и членов организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал Николай Бордюжа, который занимал пост генсека ОДКБ с 2003 по 2016 год.

"Это суверенное право Армении участвовать в ОДКБ или выйти из нее. Однако, я считаю, что это колоссальная ошибка, основанная, прежде всего, на абсолютно недостоверных данных... И когда высшее политическое руководство Армении говорит о том, что они не получали никакой помощи от России и ОДКБ, это абсолютно неправда", - считает он.

Напомним, что в феврале 2024 года Армения приостановила свое участие в ОДКБ. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, договор о коллективной безопасности не был выполнен в отношении Армении.