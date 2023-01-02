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Бывший генерал НАТО объявил о сроках перемирия между Россией и Украиной

Бывший генерал НАТО объявил о сроках перемирия между Россией и Украиной Украина и Россия заключат перемирие максимум летом этого года.
В регионе
2 января 2023 г. 17:43
Бывший генерал НАТО объявил о сроках перемирия между Россией и Украиной

Украина и Россия заключат перемирие максимум летом этого года.

Как передает Report со ссылкой на Berliner Zeitung, такое заявление сделал бывший генерал НАТО и бундесвера Ханс-Лотар Домрезе.

"В течение 2023 года у нас будет перемирие, - заявил он. - Переговоры, скорее всего, займут много времени, нужен посредник: может быть, генеральный секретарь ООН Гутерреш, президент Турции Эрдоган или премьер Индии Моди - хотя никто особо не навязывается".

Домрезе полагает, что процесс прекращения огня состоится в период с февраля по май. При этом оно не означает окончания войны.

"Просто обе стороны понимают тупиковую ситуацию, в которой они оказались", - утверждает бывший генерал бундесвера.

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