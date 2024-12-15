Бывший эксперт ООН: Зурабишвили является марионеткой ЕС и США

Бывший независимый эксперт Совета ООН по продвижению прав человека, демократического и справедливого международного порядка, юрист Альфред де Зайас прокомментировал президентские выборы в Грузии.

Бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН по продвижению демократического и справедливого международного порядка, юрист Альфред де Зайас прокомментировал президентские выборы в Грузии.

Как передает Report , об этом сообщает сайт imedinews.ge.

"Парламент Грузии недавно избрал президентом Михаила Кавелашвили, который заменит марионетку ЕС и США Саломе Зурабишвили, срок полномочий которой истекает 29 декабря 2024 года. Это хорошая перемена", - написал де Зайас в соцсети Х.

Напомним, что 14 декабря в Грузии состоялись президентские выборы. Кандидат от правящей партии Михаил Кавелашвили набрал 224 голоса выборщиков из 300.