Бывший депутат Ашот Егиазарян приговорен к 7 годам

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Бывший депутат Ашот Егиазарян, скрывающийся в США, приговорен к 7 годам в колонии общего режима. Его обвиняли в мошенничестве на 7 млрд руб.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Приговор вынесен заочно, сам Егиазарян сейчас находится в США. Также суд назначил ему штраф в 700 тыс. руб.

Суд вынес заочный приговор и его родному брату — Артему Егиазаряну, назначив ему 5 лет колонии и штраф в 600 тыс. руб., помощник бывшего депутата Виталий Гогохия и гендиректор ЗАО "Центурион альянс" — МТК «Европарк» Максим Клочин приговорены к 4 годам в колонии и штрафу 400 тыс. руб. каждый.

Суд также отказался снять арест, наложенный на недвижимость, денежные средства и, акции подсудимых, а также на торговый центр «Европарк» и 100% акций ЗАО «Центурион альянс».

Первое уголовное дело о мошенничестве в отношении депутата от фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна Следственный комитет России возбудил осенью 2010 года. В ноябре того же года Госдума согласилась на лишение его неприкосновенности. Всего против него было возбуждено три дела (два — в 2010 году, еще одно — в 2012 году), его обвиняли в присвоении акций и наличных средств.