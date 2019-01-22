Бывший депутат Армении будет вновь арестован

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Бывший депутат Армении генерал Манвел Григорян вновь будет арестован. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, такое решение было принято в ходе заседания Апелляционного суда.

19 июня парламент Армении дал согласие на содержание Манвела Григоряна под арестом на основании ходатайства Генеральной прокуратуры страны, а депутаты проголосовали за лишение его депутатской неприкосновенности и возбуждение в его отношении уголовного преследования.

Ранее, ереванский суд общей юрисдикции освободил Манвела Григоряна за 25 миллионов драмов (свыше 51 тыс. долларов).

Напомним, что Манвел Григорян был задержан 19 июня. Ему было предъявлено обвинение в незаконном хранении боеприпасов, присвоении имущества.