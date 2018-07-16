Бывшему вице-премьеру Дагестана предъявили обвинение в превышении полномочий

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Бывшему вице-премьеру Дагестана Рамазану Алиеву, задержанному по подозрению в превышении полномочий, предъявлено обвинение, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Источник в силовых структурах республики сообщил, что Р.Алиеву предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий", и в связи с этим мера пресечения ему автоматически была продлена на заключение под стражей сроком на 2 месяца.

Уволенный 4 июля первый заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Алиев был задержан в рамках уголовного дела после допроса в ФСБ, в его доме прошли обыски. Врио главы Дагестана Владимир Васильев сообщил, что уволил Алиева за срыв планов по увеличению сбора налогов.