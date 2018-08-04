 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бывшему вице-премьеру Армении предъявлено обвинение

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Бывшему вице-премьеру Армении Армену Геворкяну предъявлено обвинение в оказании давления на судью Конституционного суда.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава ведомства Сасун Хачатрян.

    «Если вы помните, была публикация в WikiLeaks о том, что Армен Геворкян оказывал давление на судью КС Валерия Погосяна во время рассмотрения жалобы соперников Сержа Саргсяна на итоги выборов. Мы проверили эту публикацию и выяснилось, что она обоснованна», — заявил Хачатрян.

    Кроме того, Геворкян обвиняется в препятствовании осуществлению правосудия и ему грозит шесть лет лишения свободы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi