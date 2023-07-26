Бывшему главе МЧС Армении прочат пост вице-мэра Еревана

В партии "Гражданский договор" экс-главе МЧС Армении Армену Памбухчяну прочат пост первого заместителя мэра Еревана.

В партии "Гражданский договор" экс-главе МЧС Армении Армену Памбухчяну прочат пост первого заместителя мэра Еревана.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Грапарак".

Издание отмечает, что если на выборах победит "Гражданский договор", то Памбухчяна назначат на эту должность. Он будет следить за нынешним вице-мэром Тиграном Авиняном и, в случае чего, заменит его.

Памбухчян считается одним из верных премьер-министру Армении Николу Пашиняну людей, и именно по предложению главы правительства он был назначен руководителем предвыборного штаба партии "Гражданский договор" на предстоящих выборах Совета старейшин Еревана, говорится в публикации.

Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 17 сентября. Одержавшая на них победу партия сформирует городской орган управления и выберет мэра Еревана. Авинян является кандидатом в градоначальники от правящей партии.