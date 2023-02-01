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Бывшего замминистра обороны Украины и еще двух чиновников обвинили в коррупции

Бывшего замминистра обороны Украины и еще двух чиновников обвинили в коррупции Офис генпрокурора Украины предъявил обвинения в коррупции бывшему заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову, а также двум другим чиновникам по делу о коррупции в оборонном ведомстве.
В регионе
1 февраля 2023 г. 14:08
Бывшего замминистра обороны Украины и еще двух чиновников обвинили в коррупции

Офис генпрокурора Украины предъявил обвинения в коррупции бывшему заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову, а также двум другим чиновникам по делу о коррупции в оборонном ведомстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду издание "Украинская правда".

Источники в правоохранительных органах сообщили, что помимо Шаповалова, обвинения предъявлены бывшему заместителю директора департамента госзакупок Минобороны Богдану Хмельницкому и бывшему замглавы госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.

По данным источников издания, Шаповалова подозревают в незаконных действиях, в результате которых отдельные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд гривен (27,27 млн долларов). Хмельницкого обвинили в растрате государственных средств на сумму 107,796 млн гривен (2,9 млн долларов), что привело к тому, что в подразделения ВСУ было поставлено 5 700 некачественных бронежилетов. Терещенко, который сейчас является замначальника управления координации внешнеэкономической деятельности Минобороны Украины, предъявлены обвинения в злоупотреблениях и служебном подлоге с целью завладения государственными средствами в размере 1,34 млн долларов.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna müdafiə nazirinin sabiq müavini və daha 2 məmur korrupsiyada ittiham olunur

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