Бывший вице-спикер парламента Грузии осуждена за мошенничество

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Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Тбилисский городской суд признал владельцев строительной компании "Центр поинт групп" — бывшего вице-спикера парламента Грузии Русудан Кервалишвили и ее сестру Майю Рчеулишвили, виновными в присвоении денег путем мошенничества при строительстве жилого комплекса в Тбилиси, сообщает Report со ссылкой на Sputnik Грузия.

Их адвокат Мариам Цуцкиридзе отметила, что обжалует решение суда первой инстанции, который приговорил Рчеулишвили и Кервалишвили к 4 годам тюрьмы.

Обвинения Рчеулишвили и Кервалишвили предъявили в 2013 году. Сестер уличили в присвоении путем мошенничества в 2004-2009 годы более 11 млн лари (более 4,5 млн долларов) из средств дольщиков товарищества "Табукашвили 88", строящих жилой комплекс на площади Саакашвили.