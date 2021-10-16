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Бывшего главу ЦБ Ирана приговорили к 10 годам тюрьмы по обвинению в коррупции

Бывшего главу ЦБ Ирана приговорили к 10 годам тюрьмы по обвинению в коррупции Бывший глава Центробанка Ирана Валиолла Сейф приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в коррупции.
В регионе
16 октября 2021 г. 17:10
Бывшего главу ЦБ Ирана приговорили к 10 годам тюрьмы по обвинению в коррупции

Бывший глава Центробанка Ирана Валиолла Сейф приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в коррупции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу официальный представитель судебных властей страны Забихолла Ходаэян.

"Сейф, занимавший на тот момент пост главы ЦБ, обвиняется в создании условий для незаконной продажи 159,8 млн долларов США и 20,5 млн евро, а также халатности и злоупотреблениях и приговаривается к 10 годам лишения свободы", - цитирует Ходаэяна агентство IRNA.

Кроме того, суд приговорил Сейеда Ахмада Арагчи, занимавшего пост заместителя главы ЦБ, к восьми годам лишения свободы за незаконные валютные операции.

Сейф занимал должность главы ЦБ с 2013 по 2018 год в период правления президента Хасана Роухани (2013-2021 года).

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