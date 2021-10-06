Бывшая жена Саакашвили: Для меня это стало неожиданностью

Михаил Саакашвили - политзаключенный, и я полностью поддерживаю его требование об освобождении.

Михаил Саакашвили - политзаключенный, и я полностью поддерживаю его требование об освобождении.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом бывшая жена Саакашвили Сандра Рулофс написала на своей странице в Facebook.

Бывшая первая леди заявила, что ее друзья и сторонники интересуются у нее личной жизнью: "Я не буду скрывать, что содержание опубликованного в пятницу (1 октября - ред.) видео оказалось для меня неожиданным, а форма изложения - абсолютно неприемлемой".

С.Рулофс отметила, что сохраняет спокойствие, несмотря на личные эмоции: "Я верю, что мы выйдем из этой борьбы победителями".

Отметим, что 1 октября после задержания экс-президента Грузии в Тбилиси на его странице в Facebook появилось видео с украинским депутатом Елизаветой Ясько, на котором было объявлено, что они создали семью.

M.Саакашвили с середины 1990-х гг. женат на С.Рулофс, у них двое сыновей. Информация о разводе пары не предавалась огласке.