Бывшая жена российского миллиардера выдвинулась в мэры Еревана

Бывшая жена российского миллиардера Аркадия Ротенберга Наталья Арзаканцян баллотируется на пост мэра Еревана.

Бывшая жена российского миллиардера Аркадия Ротенберга Наталья Арзаканцян баллотируется на пост мэра Еревана.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, ее кандидатуру выдвинули на первом съезде партии "Сила Родины".

Наталья Ротенберг-Арзаканцян является женой лидера партии "Сила Родины" Тиграна Арзаканцяна. Они вместе создали указанную партию в марте 2022 года.

Выборы в Ереванский городской совет запланированы на сентябрь 2023 года.

Отметим, что мэра Еревана избирают не напрямую, а через Совет старейшин города. Сначала жители проголосуют за партии (их в Армении 91), после чего политсилы, набравшие больше 5%, сформируют из своих представителей Совет старейшин. И уже потом совет будет голосовать за предложенные партиями кандидатуры.

Аркадий и Наталья Ротенберги были женаты с 2005 по 2013 год. После развода Наталья отсудила у миллиардера всю совместно нажитую недвижимость и другое имущество. При этом фамилию Ротенберг она сохраняла вплоть до следующего замужества. Причем она зарегистрировала ее в качестве товарного знака.