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Бывшая невестка Назарбаева приговорена к 7 годам лишения свободы

Бывшая невестка Назарбаева приговорена к 7 годам лишения свободы Суд в Астане признал виновной в похищении человека Гульмиру Сатыбалды - бывшую жену племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Она приговорена к 7 годам лишения свободы.
В регионе
4 мая 2023 г. 09:30
Бывшая невестка Назарбаева приговорена к 7 годам лишения свободы

Суд в Астане признал виновной в похищении человека Гульмиру Сатыбалды - бывшую жену племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Она приговорена к 7 годам лишения свободы.

Как передает Report, об этом сообщает "Казинформ".

Сатыбалды признана виновной в организации уголовного правонарушения (ст. 28 ч. 3 УК Казахстана) и в похищении человека группой лиц с применением насилия или с угрозой его применения (ст. 125 ч. п. 1,8). Президенту Казахстана будет вынесено представление о лишении Сатыбалды госнаграды - ордена "Курмет". Им награждаются за заслуги в развитии экономики, социальной сферы, науки и культуры, образования и в других сферах.

Другие фигуранты дела - водитель Сатыбалды Мади Батыршаев и исполнитель похищения Рашид Утебеков приговорены к 7 и 5 годам лишения свободы соответственно. Потерпевшими по делу проходили бизнесмены Турсен Алагузов и Айгуль Мекешева.

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