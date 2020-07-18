Бюст М.Ф.Ахундзаде в Тбилиси – 13-летняя подпольная жизнь, помощь грузинского врача и жест Саакашвили

"Жизнь некоторых памятников похожа на жизнь людей"

Наряду с памятником основоположнику азербайджанской национальной драматургии, выдающемуся мыслителю, общественному деятелю и просветителю Мирзе Фатали Ахундзаде над его могилой в Тбилиси, был и бюст. Бюст находится во дворе азербайджанской школы №73, носящей имя великого писателя. Но это не первое место, где был установлен бюст.

Грузинское бюро "Report" исследовало историю бюста М.Ф.Ахундзаде и выявило интересные моменты.

Бюст, исчезнувший через 11 лет после возведения

Бронзовый бюст азербайджанского драматурга, литературная и общественная деятельность которого связана с Тбилиси, был подготовлен в 1982 году в связи с 170-летием со дня его рождения. Монумент, автором которого является заслуженный художник Грузии, скульптор Гурам Коджая, возвысили в саду перед средней школой № 67, расположенной на бывшей улице Леселидзе, ныне улице Коте Абхази. Однако спустя 11 лет, в 1993 году, бюст исчез. По некоторым данным, изъятие памятника связано с реконструкционными работами на центральной улице. Однако после реконструкционных работ памятник на место не вернули. В начале 1990-х годов в Тбилиси исчезновении бюста было не вызывающим удивления явлением. В этот период в городе несколько бюстов и памятников были либо полностью снесены, либо изменено их место.

Спаситель памятника – грузинский врач

Бюст сохранил врач Давид Аскурава, который некогда жил на улице Леселидзе. Он спас памятник от уничтожения и добился его хранения в подвале средней школы № 67. Бюст М.Ф.Ахундзаде хранился в этом подвале ровно 13 лет.

Поручение Саакашвили

Несмотря на то, что азербайджанская община Грузии неоднократно обращалась в соответствующие структуры в связи с установкой памятника во дворе школы, носящей имя великого писателя, никаких результатов достигнуто не было. Вопрос решился благодаря тогдашнему послу Азербайджана в Грузии Намику Алиеву. Посол в 2006 году, вручая верительные грамоты президенту Грузии Михеилу Саакашвили, также коснулся вопроса бюста М.Ф.Ахундзаде. По указанию Саакашвили, памятник наконец-то выходит из мрака на свет.

В 2006 году руководство школы № 67 дарит бюст школе, носящей имя М.Ф.Ахундзаде. Г.Коджая и архитектор Давид Морбеладзе восстанавливают памятник. 30 июня того же года бюст спустя 13 лет получает "вторую жизнь" во дворе школы азербайджаноязычной школы №73. Выступивший на официальной церемонии открытия скульптор выражает удовлетворение повторным выходом в свет его творения.

Спаситель архитектурного произведения Д.Аскурава уже умер. Некогда он посетил Музей азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде и с гордостью рассказал сотрудникам очага культуры о том, как сохранил бюст великого писателя.

14-летие второй жизни

Говорят, что жизнь некоторых памятников похожа на жизнь людей. Они как люди рождаются и завершают свою жизнь. Бюст М.Ф.Ахундзаде в Тбилиси после 11 лет первой жизни был заточен в подвал на 13 лет. Благодаря совместным усилиям азербайджанского и грузинского народов удалось отменить приговор в связи с уничтожением памятника выдающемуся азербайджанцу. Вторая жизнь бюста продолжается уже 14 лет. Каменная копия великого писателя-просветителя Азербайджана обрела вечность, как и сам он.