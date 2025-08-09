Бурханеттин Дуран: Соглашение, подписанное в США, - важный шаг к достижению устойчивого мира на Южном Кавказе

Соглашение, подписанное Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном под эгидой Президента США Дональда Трампа, является важным шагом на пути к достижению устойчивого мира на Южном Кавказе, и мы приветствуем эту инициативу.

Как передает Report, об этом написал в своей учетной записи в соцсети X глава Департамента по связям с общественностью Администрации Президента Турции Бурханеттин Дуран.

По его словам, окно возможностей для мира, открывшееся после Отечественной войны, ставшей проявлением турецко-азербайджанской солидарности, благодаря региональной дипломатии, проводимой Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, усилило диалог между Азербайджаном и Арменией и сыграло важную роль в достижении нынешнего этапа:

«Армения признала, что мир и дипломатия более полезны, чем война и напряженность, и, несмотря на попытки воспрепятствовать этому, осталась приверженной миру. Турция, как и в прошлом, и впредь будет под руководством нашего главы государства предпринимать дипломатические усилия для обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе, поддерживать конструктивные инициативы и поддерживать тесные контакты со сторонами, чтобы этот процесс привёл к прочному миру».