Бурджанадзе заявила о полученном в Москве согласии на контакты с Тбилиси

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Российские власти готовы к контактам с представителями Грузии, утверждает оппозиционный грузинский политик Нино Бурджанадзе. Об этом она заявила в эфире телеканала «Имеди». Ее слова приводит в субботу, 11 июля, Lenta.Ru.

«Мне прямо заявили высшие представители российского руководства, что они готовы провести встречу с представителями грузинских властей даже на нейтральной территории», — заявила Бурджанадзе.

При этом она отказалась назвать имена своих собеседников. «Если грузинская сторона откажется проводить встречу, то я обязательно скажу, от каких возможностей отказывается грузинское руководство», — добавила она.

Бурджанадзе заявила, что «если встанет такая необходимость», может состояться ее встреча с Владимиром Путиным. Она находится в Москве по приглашению председателя Госдумы Сергея Нарышкина для участия в круглом столе «Мировые и региональные вызовы ХХI века».

Дипломатические отношения между Россией и Грузией разорваны по инициативе Тбилиси 2 сентября 2008 года после событий в Южной Осетии. В настоящее время интересы стран представляются посольствами Швейцарии, соответственно, в Москве и Тбилиси. В декабре 2012 года дипломаты России и Грузии провели первые двусторонние переговоры.