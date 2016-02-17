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    Бурджанадзе: У Грузии нет перспективы вступления в НАТО

    Именно после августовской войны 2008 года закончилась перспектива вступления Грузии в НАТО

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Грузия потеряла перспективу вступить в НАТО после вооруженного конфликта в августе 2008 года. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила экс-спикер парламента Грузии, лидер партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе.

    "Население поймет, что после августовской войны 2008 года, мы имели дело с огромной ложью, которая тиражировалась правительством Михаила Саакашвили. Именно после августовской войны 2008 года закончилась перспектива вступления Грузии в НАТО", — заявила  Бурджанадзе в эфире телеканала "Маэстро".

    Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось с 1994 года, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите глав стран-членов НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса. В 2014 году Грузия получила пакет мер, содействующих  в ее стремлении к членству в альянсе.

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