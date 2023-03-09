Бурджанадзе: Рада, что в правительстве Грузии прислушались к гласу народа

Я рада, что в правительстве Грузии прислушались к тому, чего хочет народ.

Я рада, что в правительстве Грузии прислушались к тому, чего хочет народ.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе, комментируя решение правящей партии "Грузинская мечта-Демократическая Грузия" на фоне протестов отозвать из парламента страны скандальный законопроект "Об иноагентах".

"Считаю, что ситуация сегодня очень сложная во всем мире, мы сталкиваемся с трудностями из-за войны в Украине, которая влияет на весь мир.

К сожалению, правительство Грузии принимает шаги, которые далеки от ценностей ЕС. Я рада, что правительство прислушалось к тому, чего хочет народ. Грузии нужна реальная демократия", - заявила Бурджанадзе.