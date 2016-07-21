​Бурджанадзе потребовала закрытия учебных заведений в Грузии, связанных с Гюленом

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе призвала власти закрыть в стране все учебные заведения, которые могут быть связаны с Фондом Фетхуллаха Гюлена, передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия.

"Призываю власти Грузии незамедлительно принять меры и закрыть все училища, как в Аджарии, так и по всей Грузии, которые могут быть связаны с именем Гюлена. Эти училища должны закрыться, должна быть создана специальная государственная комиссия, которая расследует вопросы, связанные с этими училищами", - сказала Бурджанадзе на брифинге.

Она призвала власти Грузии приостановить лицензии вышеуказанным учебным заведениям до тех пор, пока не будет изучен вышеуказанный вопрос.

Бурджанадзе подчеркнула, что власти страны должны позаботиться о правах и интересах молодежи, и распределить их в разные училища.

Ранее генеральный консул Турции в Грузии Ясин Темискан заявил, что Фонд Фетхуллаха Гюлена финансирует школу-лицей им. Рефайдина Шахина в Батуми и другие турецкие школы, которыми, по его мнению, управляют террористы. Дипломат призвал власти страны закрыть эти учебные заведения. Гюлена обвиняют в попытке военного переворота в Турции.