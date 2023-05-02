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Бундестаг Германии направил в Грузию делегацию комитета по делам ЕС

Бундестаг Германии направил в Грузию делегацию комитета по делам ЕС Делегация комитета Бундестага по делам Европейского союза (ЕС) будет находиться в Грузии со 2 по 5 мая.
В регионе
2 мая 2023 г. 16:55
Бундестаг Германии направил в Грузию делегацию комитета по делам ЕС

Делегация комитета Бундестага по делам Европейского союза (ЕС) будет находиться в Грузии со 2 по 5 мая.

Как передает Report со ссылкой на "Новости-Грузия", об этом сообщило посольство Германии.

Делегацию возглавляет представитель Социал-демократической партии Кристиан Петри. Вместе с ним в Тбилиси прибывают Ральф Бринкхаус (Христианско-демократический союз), Михаэль Захер (Союз 90/Зеленые), Томас Хакер (Свободная Демократическая партия) и Харальд Вайель (Альтернатива для Германии).

Запланированы встречи с министрами юстиции и экономики, переговоры в МИД Грузии и парламенте. Также ожидаются встречи с представителями гражданского общества и СМИ.

Главная тема визита за несколько месяцев до принятия решения о статусе Грузии в качестве кандидата для вступления в ЕС – осуществление необходимых реформ, расширение отношений и сотрудничества с Евросоюзом.

"На фоне войны, которую Россия ведет в Украине, разговор также будет касаться вопросов внешней политики и политики безопасности и последствий, вызванных войной в регионе, геополитических вопросов", – говорится в сообщении посольства.

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Версия на английском языке German Bundestag sends delegation of EU Affairs Committee to Georgia

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