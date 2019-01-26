Будет арестован директор Молодёжного фонда Армении

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в качестве ареста в отношении директора Молодёжного фонда Армении.

Как передаёт Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала пресс-секретарь Следственного комитета Наира Арутюнян.

Исполнительному директору Молодёжного фонда Армении предъявлено обвинение в хищении и отмывании денег в особо крупных размерах, сообщает Следственный комитет республики.

Как ранее сообщалось, 25 мая в Следственный комитет поступило заявление от члена Совета попечителей Молодёжного фонда Армении, депутата парламента Карена Авакяна о том, что 6-го апреля исполнительный директор Молодёжного фонда Армении от имени данного фонда сам с собой заключил договор о займе на сумму в 326 миллионов драмов (порядка 672,1 тысяч долларов). По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту 1-му части 3-й статьи 179-й (присвоение или растрата в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Армении.

Ранее сообщалось арестованный экс-президент Армении Роберт Кочарян назвал себя политзаключенным.