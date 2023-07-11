Буданов: Во время мятежа бойцы "Вагнера" пытались захватить ядерное оружие

Во время мятежа в России наемники ЧВК "Вагнер" дошли до базы "Воронеж-45", на которой хранится ядерное оружие.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом Reuters сказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов.
Согласно опубликованным видео и интервью с местными жителями, часть боевиков во время движения в сторону Москвы повернула на восток по шоссе в направлении российской армейской базы. Однако наблюдение прекращается в 100 км от ядерной базы "Воронеж-45".
По словам Буданова "вагнеровцы" пошли гораздо дальше. Они достигли базы и хотели получить "небольшие ядерные устройства советских времен", чтобы "поднять ставки в своем восстании".
"Ведь если ты готов драться до последнего, то это один из объектов, который значительно повышает ставки", – пояснил глава ГУР, отметив, что единственным барьером между боевиками ЧВК и ядерным оружием оказалась дверь в ядерное хранилище.
"Двери хранилища были закрыты, и в техническую часть они не зашли", – отмечает Буданов.
Он рассказал, что на базе "Воронеж-45" хранятся небольшие ядерные устройства, которые даже можно носить в рюкзаке.
По непонятным причинам наемники отступили и не захватили их. В то же время источник в Кремле подтвердил эту информацию. По его словам, подразделению ЧВК "удалось попасть в зону особого интереса, в результате чего американцы разволновались, поскольку там хранятся ядерные боеприпасы".
Указывается, что именно это якобы обеспокоило Кремль и стало толчком к переговорам и посредничеству президента Беларуси Александра Лукашенко.
По данным ООН, это одно из 12 российских "хранилищ национального уровня" для хранения ядерного оружия.