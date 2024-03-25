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Буданов: Россия надеется вернуть остров Змеиный, но это нереально

Буданов: Россия надеется вернуть остров Змеиный, но это нереально Российские войска не оставляют планов снова захватить украинский остров Змеиный, регулярно наносят ракетно-бомбовые удары.
В регионе
25 марта 2024 г. 05:38
Буданов: Россия надеется вернуть остров Змеиный, но это нереально

Российские войска не оставляют планов снова захватить украинский остров Змеиный, регулярно наносят ракетно-бомбовые удары.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в документальном проекте "ГУР. Битва за море" в эфире национального телемарафона.

"Регулярно наносят ракетно-бомбовые удары. Несколько раз проходила информация, и мы видели ее подтверждение, по проведению подобной операции, как мы в свое время проводили", - сказал Буданов.

Однако, по его словам, сделать это невозможно.

"Но не смогли они на это пойти, потому что выбить гарнизон с острова уже нереально", - подчеркнул глава ГУР.

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Версия на азербайджанском языке Budanov: Rusiya İlan adasını geri almağa ümid edir, lakin bu, real deyil

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