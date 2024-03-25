Буданов: Россия надеется вернуть остров Змеиный, но это нереально

Российские войска не оставляют планов снова захватить украинский остров Змеиный, регулярно наносят ракетно-бомбовые удары.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в документальном проекте "ГУР. Битва за море" в эфире национального телемарафона.
"Регулярно наносят ракетно-бомбовые удары. Несколько раз проходила информация, и мы видели ее подтверждение, по проведению подобной операции, как мы в свое время проводили", - сказал Буданов.
Однако, по его словам, сделать это невозможно.
"Но не смогли они на это пойти, потому что выбить гарнизон с острова уже нереально", - подчеркнул глава ГУР.