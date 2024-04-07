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Буданов поддерживает идею Папы Римского об обмене "всех на всех"

Буданов поддерживает идею Папы Римского об обмене "всех на всех" Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов поддерживает инициативу Папы Римского Франциска по обмену пленными между Украиной и РФ по принципу "всех на всех", однако считает, что Россия в этом не заинтересована.
В регионе
7 апреля 2024 г. 17:58
Буданов поддерживает идею Папы Римского об обмене всех на всех

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов поддерживает инициативу Папы Римского Франциска по обмену пленными между Украиной и РФ по принципу "всех на всех", однако считает, что Россия в этом не заинтересована.

Как передает Report, об этом заявил он в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Я полностью это поддерживаю. Давайте сделаем. Осталась только одна маленькая вещь: убедить Россию", - сказал глава ГУР.

Издание напоминает, что Буданов участвует в обмене военнопленными с украинской стороны. Сейчас он не видит заинтересованности в такой акции с российской стороны.

Буданов также сообщил, что Турция уже не является центральным посредником в обмене военнопленными, а скорее Объединенные Арабские Эмираты.

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Версия на азербайджанском языке Budanov Papanın “hamını hamıya” mübadiləsi ideyasını dəstəkləyir: Rusiyanı razı salmaq qalır

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