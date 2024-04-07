Буданов поддерживает идею Папы Римского об обмене "всех на всех"

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов поддерживает инициативу Папы Римского Франциска по обмену пленными между Украиной и РФ по принципу "всех на всех", однако считает, что Россия в этом не заинтересована.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов поддерживает инициативу Папы Римского Франциска по обмену пленными между Украиной и РФ по принципу "всех на всех", однако считает, что Россия в этом не заинтересована.

Как передает Report, об этом заявил он в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Я полностью это поддерживаю. Давайте сделаем. Осталась только одна маленькая вещь: убедить Россию", - сказал глава ГУР.

Издание напоминает, что Буданов участвует в обмене военнопленными с украинской стороны. Сейчас он не видит заинтересованности в такой акции с российской стороны.

Буданов также сообщил, что Турция уже не является центральным посредником в обмене военнопленными, а скорее Объединенные Арабские Эмираты.