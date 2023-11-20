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Брюссель и Ереван подписали соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном

Брюссель и Ереван подписали соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном Брюссель и Ереван подписали соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС, которая осуществляет мониторинг ситуации на армяно-азербайджанской границе.
В регионе
20 ноября 2023 г. 14:06
Брюссель и Ереван подписали соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном

Брюссель и Ереван подписали соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС, которая осуществляет мониторинг ситуации у армяно-азербайджанской границы.

Как сообщает Report со ссылкой на Арменпресс, соглашение было подписано заместителем министра иностранных дел Армении Паруйром Ованнисяном и главой дипмиссии ЕС в Армении Василисом Марагосом.

Гражданская миссия Евросоюза начала свою деятельность в Армении в феврале 2023 года. Наблюдатели ведут патрулирование на армянской стороне армяно-азербайджанской границы.

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Версия на английском языке Yerevan, Brussels sign document on EU monitoring mission on border with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İrəvan və Brüssel Azərbaycanla sərhəddə Aİ müşahidə missiyası ilə bağlı sənəd imzalayıblar

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