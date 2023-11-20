Брюссель и Ереван подписали соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном

Брюссель и Ереван подписали соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС, которая осуществляет мониторинг ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Брюссель и Ереван подписали соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС, которая осуществляет мониторинг ситуации у армяно-азербайджанской границы.

Как сообщает Report со ссылкой на Арменпресс, соглашение было подписано заместителем министра иностранных дел Армении Паруйром Ованнисяном и главой дипмиссии ЕС в Армении Василисом Марагосом.

Гражданская миссия Евросоюза начала свою деятельность в Армении в феврале 2023 года. Наблюдатели ведут патрулирование на армянской стороне армяно-азербайджанской границы.