Бросившему гранату в направлении особняка экс-президента Армении выдвинуто обвинение

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Задержанному Ованнесу Мурадяну, бросившему учебную гранату на территорию дома второго президента Армении Роберта Кочаряна, предъявили обвинение по статье хулиганство.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила адвокат подозреваемого Марине Фарманян.

После предъявления обвинения будет решен вопрос о взятии Мурадяна под стражу.

Отец задержанного дал интервью, в котором заявил, что его сын страдает шизофренией и состоит на учете в психиатрической больнице Авана.

Адвокат Мурадяна не сообщила никаких данных об этом, отметив, что назначена судебно-медицинская экспертиза, и все станет известно после получения заключения.

Вечером 15 апреля 2016 года, около 18:25 предполагаемый подозреваемый на машине подъехал к особняку экс-президента Армении и бросил учебную гранату по направлению сторожевого пункта. Сотрудники полиции и службы национальной безопасности в результате предпринятых оперативно-следственных мер 18 апреля в своей квартире на улице Манандяна в Ереване обнаружили и задержали жителя Ованнеса Мурадяна 1984 года рождения. Задержанный признал содеянное.