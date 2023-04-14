Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение

Гражданке Нарине Асатрян, бросившей зонтик в премьер-министра Армении Никола Пашиняна, предъявлено обвинение в попытке применения насилия в отношении должностного лица с целью вмешательства в его служебную или политическую деятельность.

Гражданке Нарине Асатрян, бросившей зонтик в премьер-министра Армении Никола Пашиняна, предъявлено обвинение в попытке применения насилия в отношении должностного лица с целью вмешательства в его служебную или политическую деятельность.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абрамян.

Отметим, что 10 апреля 47-летняя женщина во дворе одного из частных домов в общине Малышка Вайоцдзорской области бросила зонт в главу армянского правительства. Охранники премьер-министра увели женщину с места происшествия.

Она была задержана и доставлена в орган предварительного следствия. Позже было возбуждено дело по статье 44-452 (Попытка применения насилия в отношении должностного лица с целью вмешательства в его служебную или политическую деятельность) УК Армении.