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Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение

Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение Гражданке Нарине Асатрян, бросившей зонтик в премьер-министра Армении Никола Пашиняна, предъявлено обвинение в попытке применения насилия в отношении должностного лица с целью вмешательства в его служебную или политическую деятельность.
В регионе
14 апреля 2023 г. 17:55
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение

Гражданке Нарине Асатрян, бросившей зонтик в премьер-министра Армении Никола Пашиняна, предъявлено обвинение в попытке применения насилия в отношении должностного лица с целью вмешательства в его служебную или политическую деятельность.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абрамян.

Отметим, что 10 апреля 47-летняя женщина во дворе одного из частных домов в общине Малышка Вайоцдзорской области бросила зонт в главу армянского правительства. Охранники премьер-министра увели женщину с места происшествия.

Она была задержана и доставлена в орган предварительного следствия. Позже было возбуждено дело по статье 44-452 (Попытка применения насилия в отношении должностного лица с целью вмешательства в его служебную или политическую деятельность) УК Армении.

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