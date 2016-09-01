British Airways возобновила полеты в Иран

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Британская авиакомпания British Airways (BA) возобновила полеты в Иран, приостановленные в октябре 2012 года. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в авиакомпании.

С 1 сентября полеты в Тегеран будут осуществляться 6 дней в неделю. К концу года авиакомпания намерена выйти на ежедневный режим полетов.

"Тегеран – важное направление для British Airways", — говорится в заявлении официального представителя авиакомпании.

Ранее полеты в Тегеран после восьмилетнего перерыва возобновила французская Air France.