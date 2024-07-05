Британскую киллершу задержали в одном из сел Армении

В Армении арестовали разыскиваемую в Великобритании наемную убийцу из США.

В Армении арестовали разыскиваемую в Великобритании наемную убийцу из США.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба полиции Армении.

Сообщается, что она была арестована в селе Прошян. 44-летняя Эйми Б. разыскивалась в Великобритании по обвинению в сговоре с целью совершения убийства и незаконном хранении оружия.

В свою очередь агентство BBC сообщает некоторые детали о личности Эйми: она находилась в розыске за попытку застрелить бизнесмена в Бирмингеме (США) в сентябре 2019 года. По данным британской полиции, ее наняли в качестве киллера Мохаммед Аслам и Мохаммед Назир из Дерби.

Также сообщается, что во время покушения она была в хиджабе. Однако не смогла совершить убийство, поскольку пистолет заклинило.