Британское издание: Крен Армении в сторону Запада может вызвать "опасную" реакцию России

Углубление военного сотрудничества Армении с Францией, в частности вмешательство президента Макрона может вызвать "очень опасную" реакцию со стороны России.

Углубление военного сотрудничества Армении с Францией, включая последние шаги президента Макрона, может вызвать "очень опасную" реакцию со стороны России.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье британского издания Express.

"В рамках мер, направленных на укрепление оборонного сотрудничества между Францией и Арменией, глава военного ведомства Себастьен Лекорну прибыл в Ереван на встречу со своим армянским коллегой Суреном Папикяном в феврале. Франция поставила приборы ночного видения в Армению, был также подписан контракт на поставку боевых винтовок от французской компании PGM. Кроме того, ведутся обсуждения по приобретению ракет малой дальности "Мистраль" у европейского подрядчика MBDA", - говорится в статье.

Автор отмечает, что данный французско-армянский альянс возник после приостановления Арменией своего членства в Договоре о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором доминирует Москва.

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов, комментируя сближение Армении с Францией, пояснил Express, что сотрудничество между этими странами в военной области может не только быть весьма опасным, но и вызвать возмущение со стороны России с требованием вывоза французского вооружения из соседней страны.

"Последнее заявление министра иностранных дел России было очень резким в отношении Армении. Очень критичным. Я действительно надеюсь, что это не выльется во что-то более значительное, чем просто словесный обмен. Потому что мы хотим видеть мир; мы не хотим его срыва. В конце концов, с кем они [Армения] собираются заключать мир? С французами? С русскими? С кем? С нами? Мы партнеры в этом", - сказал Э. Сулейманов.