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Британский самолет-разведчик нарушил границу России

Британский самолет-разведчик нарушил границу России Британский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нарушил государственную границу РФ в районе мыса Святой Нос.
В регионе
15 августа 2022 г. 23:28
Британский самолет-разведчик нарушил границу России

Британский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нарушил государственную границу РФ в районе мыса Святой Нос.

Как передает Report, об этом заявило министерство обороны России.

"Силами противовоздушной обороны обнаружена над акваторией Баренцева моря неизвестная воздушная цель, которая направлялась в сторону государственной границы Российской Федерации. Для предотвращения нарушения государственной границы силами ПВО был поднят истребитель МиГ-31БМ, который выявил это как самолет радиоразведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 BBC Great Britain", - говорится в сообщении.

Власти России подчеркнули, что воздушная цель нарушила границу РФ в районе мыса Святой Нос. Самолет-разведчик был вытеснен с территории РФ действиями экипажа российского истребителя.

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