Британский посол вызван в МИД Грузии

Посла Великобритании в Грузии Гарета Уорда вызвали в МИД.

Посла Великобритании в Грузии Гарета Уорда вызвали в МИД.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, перед встречей во внешнеполитическом ведомстве Уорд отказался делать комментарии для СМИ.

"В министерстве иностранных дел Грузии проходит встреча с послом Великобритании в Грузии Гаретом Уордом... Вызов посла в МИД связан с введением Великобританией санкций", - сообщил грузинский Первый канал.

Накануне Великобритания ввела санкции в отношении некоторых грузинских высокопоставленных чиновников, включая главу МВД Вахтанга Гомелаури.