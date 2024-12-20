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Британский посол вызван в МИД Грузии

Британский посол вызван в МИД Грузии Посла Великобритании в Грузии Гарета Уорда вызвали в МИД.
В регионе
20 декабря 2024 г. 13:20
Британский посол вызван в МИД Грузии

Посла Великобритании в Грузии Гарета Уорда вызвали в МИД.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, перед встречей во внешнеполитическом ведомстве Уорд отказался делать комментарии для СМИ.

"В министерстве иностранных дел Грузии проходит встреча с послом Великобритании в Грузии Гаретом Уордом... Вызов посла в МИД связан с введением Великобританией санкций", - сообщил грузинский Первый канал.

Накануне Великобритания ввела санкции в отношении некоторых грузинских высокопоставленных чиновников, включая главу МВД Вахтанга Гомелаури.

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