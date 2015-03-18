​Британский посол поздравил турков с днем победы в битве при Чанаккале

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Посол Великобритании в Турции Ричард Мур поздравил турков со 100-летием победы при Чанаккале. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, он написал об этом на своей странице в социальных сетях.

"Я поздравляю всех своих турецких друзей с победой при Чанаккале и Днем памяти шехидов. В Чанаккале все стороны мужественно сражались, однако победу завоевали турки...".

Напомним, что сегодня в Турции отмечается 100-летие победы в битве при Чанаккале.