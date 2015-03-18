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    ​Британский посол поздравил турков с днем победы в битве при Чанаккале

    Ричард Мур: В Чанаккале все стороны мужественно сражались, однако победу завоевали турки

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Посол Великобритании в Турции Ричард Мур поздравил турков со 100-летием победы при Чанаккале. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, он написал об этом на своей странице в социальных сетях.

    "Я поздравляю всех своих турецких друзей с победой при Чанаккале и Днем памяти шехидов. В Чанаккале все стороны мужественно сражались, однако победу завоевали турки...".

    Напомним, что сегодня в Турции отмечается 100-летие победы в битве при Чанаккале.

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