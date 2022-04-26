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Британский министр: Украина может совершенно легитимно атаковать цели в РФ

Британский министр: Украина может совершенно легитимно атаковать цели в РФ Украина "совершенно легитимно" может проводить атаки по объектам в Российской Федерации.
В регионе
26 апреля 2022 г. 15:45
Британский министр: Украина может совершенно легитимно атаковать цели в РФ

Украина "совершенно легитимно" может проводить атаки по объектам в Российской Федерации.

Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, министр по вооруженным силам Великобритании Джеймс Хиппи в эфире Times Radio.

"Дело в том, что Украина была суверенной страной, мирно жившей в пределах своих границ, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести 130 тыс. военных в их страну. Это положило начало войне между Украиной и Россией, а в войне Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов, и это часть войны", - отметил Хиппи.

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Версия на английском языке British Armed Forces Minister: Ukraine's attacks on Russia are legitimate
Версия на азербайджанском языке Britaniyanın silahlı qüvvələr naziri: "Ukraynanın Rusiyaya hücumu legitimdir"

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