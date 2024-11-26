Британский дипломат в России лишен аккредитации, ему предписано покинуть страну

Второй секретарь политотдела посольства Великобритании в России Уилкс Прайор лишен аккредитации за указание ложных данных при въезде в РФ. Ему предписано покинуть Россию в двухдневный срок.

Второй секретарь политотдела посольства Великобритании в России Уилкс Прайор лишен аккредитации за указание ложных данных при въезде в РФ. Ему предписано покинуть Россию в двухдневный срок.

Как передает Report со ссылкой на российскиеи СМИ, об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Достоверно установлено, что направленный в РФ по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор, сменивший на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе с. г., при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство", - сообщили в центре.

Отмечается, что в его работе выявлены признаки разведдеятельности.

Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что посол Великобритании в Москве Найджел Кейси вызван во внешнеполитическое ведомство из-за разведдеятельности сотрудника миссии.