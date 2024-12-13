Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима

Полная нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией вполне достижима при наличии политической воли.

Полная нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией вполне достижима, на промежуточном этапе стороны могут парафировать 15 уже согласованных статей текста мирного договора.

Об этом Report заявил аналитик, журналист из Великобритании Онник Крикорян.

По его словам, некоторые считают, что между Баку и Ереваном может установиться так называемый "холодный мир", при котором боевых действий не будет, но взаимодействие и сотрудничество останутся ограниченными, хотя со временем они будут постепенно улучшаться.

"Однако процесс нормализации может занять гораздо больше времени. На данный момент первоочередной задачей остается достижение хотя бы частичной нормализации. Лично я питаю большую надежду на это счет. Я начал освещать карабахский конфликт в 1994 году, когда впервые посетил регион. Это было 30 лет назад, так что, безусловно, давно пора его урегулировать. Тем не менее, я не могу не вспомнить слова Стива Манна, американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, сказанные в 2005 году. Когда его спросили о сроках достижения мирного соглашения, он лаконично ответил: "Либо в этом году, либо в течение следующих 100 лет." Эти слова до сих пор звучат в моей памяти", - сказал он.

По мнению аналитика, процесс нормализации остается неопределенным, и многое зависит от текущей глобальной политической обстановки: "Кажется, обе стороны ждут, когда Дональд Трамп переедет в Белый дом. С другой стороны, администрация Байдена очень хочет подписания мирного договора до конца этого года и в Армении не против этого. Однако, какова будет позиция Трампа и считает ли он нужным участвовать в этом процессе, пока неизвестно," - отметил Крикорян.

Он подчеркнул важность действий команды Никола Пашиняна для подписания мирного договора до парламентских выборов в Армении, которые должны состояться не позднее июня 2026 года.

"Считаю, что Пашиняну нужно подписать мирное соглашение до этого времени. Кроме того, он, вероятно, надеется вынести новую конституцию на референдум в 2027 году. Если вопрос о сроках проведения референдума затянет мирный процесс, то, по крайней мере, в следующем году стороны могли бы подписать какую-то декларацию", - сказал он.

Крикорян выразил надежду, что, даже если переговоры зайдут в тупик, стороны смогут парафировать 15 из 17 уже согласованных пунктов текста мирного договора. "Это станет важным сигналом для населения двух стран, показывающим, что итоговое соглашение находится в пределах досягаемости", - заключил британский журналист.