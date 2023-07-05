Британский адмирал: Российская армия утратила половину своей боеспособности

Российская армия утратила половину своей боеспособности в ходе войны против Украины, в том числе 2 500 танков.

Российская армия утратила половину своей боеспособности в ходе войны против Украины, в том числе 2 500 танков.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.

По его данным, в прошлом году ВС РФ выпустили 10 млн артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить 1 млн снарядов в год.

"Она потеряла 2 500 танков и в лучшем случае может производить 200 танков в год", - сообщил он.

Радакин отверг предположения о том, что контрнаступление Украины продвигается медленно, заявив, что отпор России "никогда не был единичным актом" и что военная стратегия Киева "растягивать и наносить удары" постепенно ломала оборонительные линии ВС РФ, которые сейчас настолько слабы, что нет сил для собственного контрнаступления.