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Британский адмирал: Российская армия утратила половину своей боеспособности

Британский адмирал: Российская армия утратила половину своей боеспособности Российская армия утратила половину своей боеспособности в ходе войны против Украины, в том числе 2 500 танков.
В регионе
5 июля 2023 г. 11:53
Британский адмирал: Российская армия утратила половину своей боеспособности

Российская армия утратила половину своей боеспособности в ходе войны против Украины, в том числе 2 500 танков.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.

По его данным, в прошлом году ВС РФ выпустили 10 млн артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить 1 млн снарядов в год.

"Она потеряла 2 500 танков и в лучшем случае может производить 200 танков в год", - сообщил он.

Радакин отверг предположения о том, что контрнаступление Украины продвигается медленно, заявив, что отпор России "никогда не был единичным актом" и что военная стратегия Киева "растягивать и наносить удары" постепенно ломала оборонительные линии ВС РФ, которые сейчас настолько слабы, что нет сил для собственного контрнаступления.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyalı admiral: “Rusiya ordusu Ukraynadakı müharibədə döyüş qabiliyyətinin yarısını itirib"

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