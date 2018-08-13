Британские СМИ: соглашение по Каспийскому морю открывает путь энергопроектам

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Пять прикаспийских стран заключили на пятом Каспийском саммите после длительных обсуждений соглашение, открывающее путь к крупным энергетическим проектам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выражают британские СМИ, комментируя итоги состоявшегося в Актау форума.

Россия, Казахстан, Иран, Азербайджан и Туркмения "подписали в воскресенье соглашение с целью управления регионом, в котором находятся большие запасы углеводородов и который является мостом между Центральной Азией, Ближним Востоком и Европой", продолжает издание Financial Times. Завершение длительного спора "вокруг крупнейшего озера мира способствует росту контроля России над регионом", отмечает газета.

Документ по правовому статусу Каспийского моря, отмечает газета Guardian, "рассматривается как жизненно важный" для Ирана после санкций со стороны США.

"Дипломаты назвали этот документ региональной конституцией", он стал результатом "очень сложной дипломатической победы", указывает издание.