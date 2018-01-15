Британские истребители вылетели на "перехват" российских бомбардировщиков

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Два британских истребителя сил постоянной готовности Typhoon cегодня были по тревоге подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на "перехват" российских стратегических бомбардировщиков, приблизившихся к территории Великобритании, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По сведениям западных СМИ, к востоку от Шотландии были зафиксированы радиопереговоры двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160.

Вместе с истребителями в воздух был также поднят британский самолет-заправщик, который обеспечивает длительность их полета.

Кроме того, в воздух были также подняты два бельгийских истребителя постоянной готовности F-16 и французский самолет-заправщик C-135FR Stratotanker.

По сообщению британских СМИ, в командовании ВВС Великобритании подтвердили "перехват" российских самолетов.

"Мы можем подтвердить, что самолеты постоянной готовности Typhoon с авиабазы Лоссимут были подняты в воздух сегодня утром. Операция продолжается, и не можем предоставить дополнительную информацию до ее окончания", - сказал представитель британских Королевских ВВС. Он не уточнил тип российских самолетов.