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    Британская учительница приехала в аэропорт Шереметьево с ручной гранатой - ФОТО

    Она хотела продемонстрировать оружие студентам

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В московском аэропорту Шереметьево в чемодане у 46-летней британской учительницы нашли ручную гранату. Об этом сообщает Report со ссылкой на Daily Mail.

    Боеприпас обнаружили во время досмотра на входе в терминал. На допросе выяснилось, что женщина купила гранату на одном из московских рынков. По ее словам, она хотела продемонстрировать оружие студентам на уроках истории в лондонской школе.

    Граната оказалась муляжом, однако сотрудники службы безопасности изъяли предмет. Подчеркивается, что боеприпас не являлся игрушкой: подобные модели используются военными в учебных целях.

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