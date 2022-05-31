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Британская разведка: Захват Лимана говорит о плане ВС РФ взять в кольцо ВСУ

Британская разведка: Захват Лимана говорит о плане ВС РФ взять в кольцо ВСУ Захват Россией украинского города Лиман, вероятно, исходит из плана окружения Северодонецка и закрытие котла вокруг ВСУ в Луганской области. Прогресс российских войск в регионе медленный, однако определенные успехи они все же имеют.
В регионе
31 мая 2022 г. 11:34
Британская разведка: Захват Лимана говорит о плане ВС РФ взять в кольцо ВСУ

Захват Россией украинского города Лиман, вероятно, исходит из плана окружения Северодонецка и закрытие котла вокруг ВСУ в Луганской области. Прогресс российских войск в регионе медленный, однако определенные успехи они все же имеют.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявило Минобороны Великобритании.

Ведомство отмечает, что сейчас продолжаются обстрелы Луганской области, на окраинах Северодонецка, идут уличные бои.

"Политическая цель РФ, вероятно, оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. Для достижения этой цели России необходимо будет достичь успеха за пределами Северодонецка, включая ключевое город Краматорск и магистральную дорогу М04 Днепр-Донецк", - говорится в сообщении.

В британской разведке отмечают, что Россия достигла локальных успехов, путем сосредоточения сил и огня на относительно небольшой территории.

Напомним, российские войска заняли Лиман еще в конце прошлой недели, но в Министерстве обороны говорили, что делать окончательные выводы рано, поскольку продолжались ожесточенные бои.

Как объяснял советник главы Офиса президента Алексей Арестович, таким образом российские войска пытаются "подрезать тылы" украинским силам, но пока особого продвижения на этом направлении нет.

Уже сегодня стало известно, что часть Северодонецка уже контролируют российские войска.

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Версия на английском языке British intelligence: Capture of Lyman speaks of Russia’s plan to encircle Ukraine’s Armed Forces

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