Британская разведка: ВС Украины смогли нанести серьезные потери России

ВСУ в своей тактике умело использовали слабую маневренность армии РФ, что позволило остановить российские войска и нанести им серьезные потери.

ВС Украины в своей тактике умело использовали слабую маневренность армии России, что позволило остановить российские войска и нанести им серьезные потери.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в отчете британской разведки о войне в Украине.

Отмечается, что войска РФ по-прежнему испытывают трудности из-за рельефа Украины, что они во многом привязаны к дорожной сети и демонстрируют нежелание проводить маневры в стороне от нее, и что Россия не может завладеть воздушным пространством Украины, поэтому российская авиация сильно ограничена в проведении маневров.

Согласно сообщению, вероятнее всего, бомбардировки мирных городов усилятся, что повлечет за собой рост числа жертв и усиление гуманитарного кризиса.