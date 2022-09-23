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Британская разведка: ВСУ наступают на территории, которые РФ считает ключевыми

Британская разведка: ВСУ наступают на территории, которые РФ считает ключевыми Британская разведка отмечает, что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) наступают на те территории, которые РФ считает очень важными для своих военных целей.
В регионе
23 сентября 2022 г. 11:39
Британская разведка: ВСУ наступают на территории, которые РФ считает ключевыми

Британская разведка отмечает, что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) наступают на те территории, которые РФ считает очень важными для своих военных целей.

Как передает Report, об этом говорится в обзоре разведки за 23 сентября.

В последние три дня, отмечают в обзоре, украинцы закрепили плацдармы на восточном берегу Оскола на Харьковщине - хотя ранее силы РФ надеялись сделать реку частью своей новой линии обороны на рубежах, куда отошли после успешного контрнаступления ВСУ. В Донецкой области ВС Украины продолжают атаки в районе Лимана, который российские войска захватили в мае.

"Ситуация на поле боя остается сложной, но сейчас Украина давит на тех территориях, которые Россия считает очень важными для своих военных целей", - отмечают в обзоре.

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Версия на английском языке UK intelligence: Ukraine now putting pressure on territory Russia considers essential 
Версия на азербайджанском языке Britaniya kəşfiyyatı: "Ukrayna Rusiyanın vacib hesab etdiyi ərazilərə təzyiq göstərir"

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